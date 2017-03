J.A.W. mit Jeremy Underground / Ticketverlosung

Am 31. März – richtig, zehn Tage nach Frühlingsbeginn – präsentieren J.A.W. einen der seltenen Berlin-Gigs des Franzosen Jeremy Underground. SPEX verlost Tickets.

Jeremy Underground ist mitsamt seines Labels My Love Is Underground in der Nebenhauptstadt des J.A.W.-Kollektivs eine feste Instanz in der dortigen Deep-House-Szene und zeichnet sich durch einen eklektischen Stil aus, dessen Spannbreite sich nicht allein auf House-Rhythmen beschränkt. Eine Selector unter den Selectors. Verstärkung erhält Jeremy Undergorund an diesem Abend vom Spanier Skymark, der die Digger-Wut seines französischen Kollegens teilt, sowie natürlich von der J.A.W. Family höchstselbst.

Dabei allerdings bleibt es nicht: Am 03. April sowie am 14. Mai laden J.A.W. die Bands Miles Mosley & The West Coast Get Down und das Avishai Cohen Quartet für zwei Konzerte nach Berlin, bevor am 16. Juni zwei absolute Ausnahme-Selectors die Spring Series am 16. Juni und also fünf Tage vor offiziellem Sommerbeginn abrundet: Motor City Drum Ensemble und die Edit-Ikone Waxist lassen den Frühling im Prince Charles ausklingen.

Wir verlosen 1×2 Tickets für J.A.W. mit Jeremy Underground! Schickt uns zur Teilnahme am Gewinnspiel bitte bis spätestens Donnerstag, den 30. März eine Mail mit dem Betreff „Underground“ an gewinnen@spex.de