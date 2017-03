Videopremiere: Minni „Fool“

Schwüler Freitag: Das Video zur Minni-Single „Fool“ feiert heute Premiere auf SPEX.de.

Der „Fool“ ist in diesem Fall Minni selbst: Die Songwriteirn, Sängerin und Multiinstrumentalistin trauert in dem farbenfroh bebilderten Song jener verlorenen Zeit nach, die sie einst auf einen Typen verschwendete, dem sie ebenso verloren nachtrauerte. Dazu blubbern Synthies, Percussion aus aller Welt erklingt, und Minni singt von schlaflosen Nächten – mit einer Stimme, bei der man ihr nur empfehlen kann, niemals mit dem Rauchen aufzuhören.

Produziert wurde „Fool“ von Minni und David Kosten (Bat For Lashes, Marina And The Diamonds). Später im Jahr soll der Single eine EP folgen, und noch später im Jahr soll der EP ein Album folgen.