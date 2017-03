Frühlingsjazz – SPEX präsentiert J.A.W. Spring Series / Ticketverlosung

Die Tage werden länger, das Wetter milder und es riecht nach Frühling. Das J.A.W.-Kollektiv folgt der allgemeinen Aufbruchstimmung und bringt im Rahmen der Spring Series unter anderem die Jazzmusiker Miles Mosley und Avishai Cohen nach Berlin.

Die Chancen stehen gut, von Miles Mosley schon etwas gehört zu haben. Der Kontrabassist und Sänger war unter anderem an Kendrick Lamars To Pimp A Butterfly und Kamasi Washingtons The Epic beteiligt. Seine eigenen Kompositionen befinden sich an der Schnittstelle von Heavy Soul und Jazz. Als Teil einer vielversprechenden Jazz-Generation kann man den Titel seines Debüts Uprising sicherlich nicht nur als Aufruf zu politischem Widerstand verstehen, sondern auch als Versprechen, noch viel von Mosley zu hören.

Der Jazz-Trompeter Avishai Cohen ist im Vergleich quasi eine Hausmarke. Aus einer Jazz-Familie stammend – seine Geschwister Anat und Yuval sind ebenfalls Musiker – hat sich der Israeli den Ruf als einer der spannendsten Jazzmusiker der Welt erarbeitet. Am 14. Mai wird er mit seinem Quartett im Berliner Silent Green auftreten.

SPEX verlost jeweils 2×1 Karten für die Konzerte von Miles Mosley und Avishai Cohen. Um an der Verlosung teilzunehmen, reicht eine E-Mail mit dem vollständigen Namen und dem Betreff „J.A.W. Mosley” oder „J.A.W. Cohen” bis zum 30. März an gewinnen@spex.de.

SPEX präsentiert J.A.W. Spring Series

19.03. Thundercat, J.A.W Family DJ Support – Berlin – YAAM

31.03. Jeremy Underground, Skymark, J.A.W Family – Berlin – Prince Charles

03.04. Miles Mosley & The West Coast Get Down – Berlin – Bi Nuu

14.05. Avishai Cohen Quartet, Sandra SYCBI DJ Support – Berlin – Silent Green

16.06.Motor City Drum Ensemble, Waxist, Clementine – Berlin – Prince Charles