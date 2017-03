Artisanal Grunge / SPEX präsentiert The Courtneys

Die All-Girl-Slacker von The Courtneys fabrizieren eine kluge Mischung aus nerdigem 90s Indie Pop und verträumtem Shoegaze. SPEX präsentiert das Trio live.

Ob ein besonders stark ausgeprägtes Slackertum vonnöten ist, wenn man als nicht-Kiwi-Band auf dem Neuseeländer Indie-Label Flying Nuns landen will, ist bislang nicht bekannt. Fakt ist: die drei Kanadierinnen von The Courtneys überzeugen mit fröhlichem Gitarrenrock und einem beachtlichen Wissensschatz in der Kategorie Popkultur. Im Juni versprühen sie ihre guten Vibes auch auf Tour in Deutschland.

SPEX präsentiert The Courtneys Live

09.06. Schorndorf – Manufaktur

10.06. Berlin – Bassy (Torstraßenfestival)

14.06. Offenbach – Hafen 2