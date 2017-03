Empathie wagen – SPEX präsentiert Donaufestival 2017 / Ticketverlosung

Sich in die Haut des anderen zu versetzen, ist der Leitgedanke des diesjährigen Donaufestivals. Unter dem Motto „Ich stecke dich an” zeigt sich das Festival am letzten April- und ersten Mai-Wochenende gewohnt programmstark. SPEX verlost 3×2 Tickets für Actress, Equiknoxx, Emptyset, Silver Apples, Girl Band uvm. am 5. Mai.

Empathie ist der soziale Kleber, der unsere Gesellschaft zusammen hält, so argumentiert das Donaufestival und widmet dem Begriff zwei Wochenenden voller Musik, Film, Kunst und Gespräche. Der Aufruf zu Anteilnahme und Einfühlungsvermögen scheint mehr als angebracht.

Neben Installationen und Performances von Künstlerinnen wie Doris Uhlrich und ihrem Ensemble, den Infrarot-Wärmebildern von Vika Kirchenbauer und Kris Verdoncks Maschinen stehen die musikalischen Veteranen von Einstürzende Neubauten und Wolfgang Voigt alias GAS auf den Bühnen.

Am Freitag, den 5. Mai stehen die Zeichen auf Noise. Der Abend beginnt mit den No-Wave-Gitarren von Girl Band. Neben den düsteren Sci-Fi-Motiven des englischen Elektronikkünstlers Actress bringt das Duo Emptyset psychotische Angsträume mit. Equiknoxx mischt jamaikanische Beats und Dub-Vibes, während Silver Apples sich an anderer Stelle psychedelischen Loops hingibt.

Für Freitag, den 5. Mai mit unter anderem The Bug feat. Miss Red, Stephan Geene feat. Claudia Basrawi, Justus Köhncke & Ricky Shayne verlost SPEX 3×2 Tickets. Für die Teilnahme an der Verlosung reicht eine E-Mail mit dem vollständigen Namen und dem Betreff „Donaufestival 2017” an gewinnen@spex.de

28.04. – 06.05. Krems, Österreich – diverse Venues