Stimmen des Protests – SPEX präsentiert Kreidler

Eine Woche vor dem Mastering schmeißen Kreidler ihr Album über Bord und erarbeiten mit European Song einen Kommentar zur global-politischen Situation. SPEX präsentiert.

Ein neues Album für neue Zeiten. Eigentlich hatten Kreidler eben erst eine neue LP in Mexiko aufgenommen – leicht, minimalistisch, verspielt. Dann kam die US-Wahl und mit ihr eine global-politische Situation, in der Leichtigkeit und Verspieltheit keinen Platz mehr hatten. So entstand in einer einwöchigen Studio-Session European Song, ein Album, dessen einzige Stimmen die des Protests sind.

Kreidler wollen ihr neues Werk als Aufruf zur Empathie in gefährlichen Zeiten verstanden wissen. Als Musik des Widerstands und des Kampfs, als Aufruf gegen Unterdrückung und Appell für mehr Ideen und Veränderung, Neuerfindung und Verbesserungswillen.

European Song erscheint am 7. April. SPEX präsentiert die Tour.

SPEX präsentiert Kreidler live

17.05. Leipzig – Conne Island

18.05. Berlin – Kantine am Berghain

01.06. Köln – Kulturkirche

02.06. Schondorf – Manufaktur

03.06. Offenbach – Hafen 2

05.10. Hamburg – Hafenklang