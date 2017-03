SPEX präsentiert die Thurston Moore Group live

Der Grandseigneur der verstimmten Gitarre kommt mitsamt prominenten Kollegen im Juni von SPEX präsentiert auf Tour.

Thuston Moore macht offenbar den Dylan: Seit der Veröffentlichung seiner bis dato letzten Soloplatte The Best Day 2014 ist der ehemalige Sonic-Youth-Kopf und Gitarrenverstimmer vom Dienst faktisch ununterbrochen mit seiner Thurston Moore Group auf Tour.

Im Juni machen Moore und die Kollegen Steve Shelley (trommelte schon in den Achtzigern gegen Moore an), My Bloody Valentines Deb Googe und Nought’s James Sedwards wieder in Deutschland halt. Wer sich also ansehen will, warum gute Rockmusik in den vergangenen 25 Jahren so klang, wie sie eben klang: hin da!

Spex präsentiert Thurston Moore Group live

20.06. Hamburg – Knust

21.06. Köln – Stadtgarten

30.06. München – Strom

04.07. Dresden – Beatpol