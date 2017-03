Advertorial: Saturn-Sparaktion zum Kinostart von Logan: The Wolverine

Am 2. März kommt die dritte Einzelverfilmung über den Wolfsmutanten Logan in die deutschen Filmtheater. Zum Kinostart von Logan: The Wolverine startet Saturn eine Sparaktion für X-Men und Wolverine Entertainment Produkte.

Der Mutant Logan ist in die Jahre gekommen. Er spürt, das Ende seines langen Lebens näher rücken. Im neuen Kinofilm, dem insgesamt zehnten Teil der X-Men-Reihe, muss er dennoch ein weiteres Mal gegen das Böse kämpfen.

Saturn startet eine Sparaktion zum Kinostart von Logan: The Wolverine. Wer am 2. März sein Kinoticket in die Saturn-Filiale seines Vertrauen bringt, erhält ein X-Men- oder Wolverine-Produkt zum halben Preis.

Weitere Infos zur Aktion gibt es bei Saturn.