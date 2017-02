Schottische Eier, Pommes, Gewürzgürkchen – SPEX präsentiert Sleaford Mods

Am 3. März erscheint das neue Sleaford-Mods-Album English Tapas. Im Mai kommt das Duo auf Tour. SPEX präsentiert.

Wo es an echter Exotik mangelt, muss man sich zu helfen wissen. Das scheint die Lehre zu sein, die hinter English Tapas steckt. In einem englischen Pub stieß Andrew Fern auf die kulinarische Wundertüte aus schottischen Eiern, einer Tüte Pommes, einer Gewürzgurke und einem Mini-Pork-Pie. „Das ist ein Witz, es ist Improvisation, es ist Unwissenheit und vor allem ist es scheiße“, sagt dazu Jason Williamson, seines Zeichens offenherziger Minimal-Punk und Spex-Coverstar.

Ob das neue Album English Tapas zu gleichen Teilen Witz, Improvisation und Unwissenheit vereint, wird sich zeigen. Am 3. März erscheint das neunte Werk des Duos aus Nottingham. Im Mai kommen Sleaford Mods nach Deutschland. Wer es bis dahin nicht aushält, kann die Wartezeit mit der grandiosen Sleaford-Mods-Doku Bunch of Kunst überbrücken.

SPEX präsentiert Sleaford Mods live

08.05. (AU) Wien – Flex

10.05. München – Freiheiz

11.05. (CH) Winterthur – Salzhaus

12.05. Stuttgart/Schorndorf – Club Manufaktur

14.05. Wiesbaden – Schlachthof

15.05. Köln – Essigfabrik

26.05. (CH) Luzern – Südpol

Sleaford-Mods-Sänger Jason Williamson spricht in der Titelgeschichte unserer Printausgabe No. 372 mit Peaches über das Jahr der Pussy und vieles mehr. Die Ausgabe ist nach wie vor versandkostenfrei in unserem Onlinshop erhältlich.