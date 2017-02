Neue Acts bestätigt – SPEX präsentiert 20 Jahre Melt! Festival

Nach den ersten Bestätigungen im Dezember verkündet das Melt! Festival 40 weitere Künstler, die vom 14. bis 16. Juli die schweren Gerätschaften der Stadt aus Eisen zum Schwingen bringen. Mit dabei M.I.A., Sampha und Hercules & Love Affair. SPEX präsentiert.

20 Jahre Melt! gibt es dieses Jahr zu Feiern. 20 Jahre feine Line-ups, die den Balanceakt zwischen Indie-Bands und gut kuratierten Bühnen für elektronische Musik in all ihren Ausrichtungen immer wieder geschafft haben. Auch in diesem Jahr beginnen die Ankündigungen der Organisatoren vielversprechend. Angeführt von M.I.A., die für ihre aufgeladenen, energiereichen Auftritte bekannt ist, finden sich auch alte Bekannte wie SOHN, Hercules & Love Affair, Sampha und Kamasi Washington im Programm.

Nachdem im vergangenen Jahr das Gelände neu gestaltet und um ein verwinkeltes kleines Wäldchen mit Hängematten und eigener Badestelle erweitert wurde, steht der sogenannte „Forest” in diesem Jahr im Zeichen der LGBTQ-Bewegung und beherbergt zum Beispiel Kiddy Smile und Andy Butler. Die neue Gremmin Beach Stage lädt mit Michael Mayer und Kölsch zum Tanzen bis zum Morgengrauen ein.

Was bleibt ist der Sleepless Floor, bespielt von Ellen Alien die Institution des Melt! Festivals. Außerdem werden dort Julia Govor, Konstantin Sibold und Tijuana T auflegen. Die großen Bühnen locken dieses Jahr vermehrt mit Urban Beats von Kamasi Washington, Sampha und weiteren Showcases des Labels Soulection.

Weitere Programmpunkte werden in den kommenden Wochen bekanntgegeben. Tickets sind aktuell für 140,00€, inklusive Müllpfand und Vorverkaufsgebühr erhältlich.

Die neuen Bestätigungen auf einen Blick:

Agents Of Time, Agoria, Andy Butler (DJ), Ben Frost (Live), Bicep (Live), Bjarki (Live), Cinthie, Dan Beaumont, Dave, Davis, Denis Horvat, Denis Sulta, Egyptian Lover, Elisabeth, FJAAK, Haiyti, Hercules & Love Affair, Jennifer Cardini, Jimi Jules, JP Enfant, Kamasi Washington, Kiddy Smile, Konstantin Sibold, Lil Silva, M.I.A., Maceo Plex, Maggie Rogers, Massimiliano Pagliara, MK, Modeselektor (DJ), Monoloc, Rampue (Live), Richie Hawtin, Sampha, SOHN, Soulection Showcase, Sylvan Esso, Tale Of Us, Tereza, The Lemon Twigs, tINI, Tom Misch, WhoMadeWho (DJ)

SPEX präsentiert Melt! Festival

14. – 16. Juli Gräfenhainichen – Ferropolis