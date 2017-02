Lady Gaga kommt nach Deutschland / Vorverkaufsstart

Gerade noch in der Halbzeitpause, jetzt schon auf dem Weg nach Deutschland: Lady Gaga kommt. Ticketmaster hat die Karten.

Die Gaga ist zurück. In den Charts, an den Stahlseilen, im Metallic-Einteiler. So gesehen kürzlich beim Superbowl. Eine öffentlichkeitswirksame Trump-Schelte später hat die New Yorker Musikerin nun ihre Welttournee angekündigt. Mit Joanne, ihrem fünften Studioalbum, und einem halben Kostümverleih im Schlepptau kommt Lady Gaga im Herbst auch für drei Konzerte nach Deutschland.

Lady Gaga live

29.09. Hamburg – Barclaycard Arena

26.10. Berlin – Mercedes-Benz Arena

28.10. Köln – Lanxess Arena

Tickets gibt’s ab 10. Februar, 10 Uhr bei Ticketmaster.