Neues Stormzy-Video zu „Big For Your Boots“ – Merke: The Future Is Female

Der UK-Rapper Stormzy teilt den ersten Song von seinem im Februar erscheinenden Debütalbum Gang Signs & Prayer – und prahlt im dazugehörigen Video mit seiner Gang weiblicher heavy hitters.

Stormzy macht seit Jahren ziemlich viel richtig. So viel, dass das für Ende Februar angekündigte Debütalbum Gang Signs & Prayer des Londoners zum wohl am heißesten erwarteten Heilsversprechen des britischen Grime wurde.

Nun hat der Rapper aus Thornton Heath ein Video zur ersten Singleauskopplung „Big For Your Boots“ veröffentlicht. Der Track ist – Überraschung! – natürlich ein standesgemäßer banger auf knapp vier Minuten, der bestätigt, warum Stormzy schon 2015 mit „Shut Up“ in den britischen Top Ten landete.

Überraschender ist allerdings das dazugehörige Video, in dem Stormzy eine kleine Armada weiblicher heavy hitters der Londoner Szene versammelt. Darunter auch Julie Adenuga, die Schwester der beiden Grime-Granden Skepta und JME und selbst eine große Nummer in Südlondon, die im Grime-Special der SPEX-Ausgabe No. 370 schon Erwähnung fand. Die Kollegen von The Fader haben darüber hinaus eine informative Übersicht der gefeaturten Künstlerinnen zusammengestellt. Falls also noch jemand Zweifel hatte: the future is female.