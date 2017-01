The Weeknd live in Stockholm – jetzt Tickets gewinnen

Der Posterboy des R’n’B kommt für ein Konzert nach Stockholm. SPEX verlost eine Reise für zwei Personen vom 17. bis 18. Februar – inklusive Tickets und Hotelübernachtung.

Was Interviews angeht, hält sich Abel Tesfaye a.k.a. The Weeknd eher bedeckt. Auch wenn er seit seinen ersten Mixtapes und dem von Kritikern wie Blogs gefeierten Debüt Trilogy mittlerweile an das Rampenlicht gewöhnt sein sollte.

Im Rahmen seiner Starboy-Tour kann man The Weeknd am 17. Februar live im Stockholmer Erricson Globe erleben. SPEX verlost Tickets für zwei Personen inklusive der Anreise und einer Übernachtung im 4-Sterne-Hotel Radisson Blu Waterfront.

