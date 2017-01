„Do You Believe In More?“ – neuer Clip von FKA Twigs

„Put your trust in me!“, fordert FKW Twigs in dem (Werbe-)Video. Wem sollen wir also vertrauen? Der kreativen Kraft der Bewegung. Und der neuesten Sportswear, am besten von der Marke mit dem Swoosh.

Just als wir glaubten, der Athleisure-Trend wäre vorbei und man könnte statt in Funktionskleidung durch die Ubahn zu turnen endlich mal wieder eine vernünftige Spitzenbluse und ein Paar solide Winter-Pumps anziehen, da schickt FKA Twigs eindeutige Signale: Nix da, es geht weiter mit Yoga-Leggings, Marathon-Schweißbändern, Stretch-Synthetik und Sneakerism.

Für eine neue Kollektion des Sport-Multis Nike (genauer gesagt die Spring Zonal Strength Tights) hat die britische Pop-Künstlerin die Rolle als Creative Director übernommen einen Werbespot verantwortet, in dem sie neue Musik präsentiert, wie gewohnt atemberaubend performt und – immerhin das ist neu – Gesichtsbemalung als das große Ding des nächsten Sommers propagiert. Das Make-up dafür stammt von Kabuki, einige der weniger hochleistungssportlichen Accessoires aus dem Clip wurden vom US-Label House Of Malakai entworfen (Produktionsstandort: Indonesien), und in welchen Ländern Nike produzieren lässt, kann man aus erster Hand auf dieser Seite nachvollziehen, weitere unabhängige Informationen gibt’s zum Beispiel hier.

Creative Director FKA Twigs verrät mehr Details zum Spot im Speziellen und zum Sport im Allgemeinen in zwei Interviews direkt auf der Website ihres Brötchengebers. Ende der Werbedurchsage, Film ab.