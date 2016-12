Alben des Jahres 2016 – die Jahrescharts der SPEX-Leser

Same same but different. Auch die SPEX-Leserinnen und -Leser haben über die wichtigsten Alben des Jahres 2016 abgestimmt. Hier sind die Top 20 der Jahrescharts.

#20 Roosevelt – Roosevelt





#19 James Blake – The Colour In Anything





#18 Blood Orange – Freetown Sound



#17 Preoccupations – Preoccupations





#16 Drangsal – Harieschaim



#15 PJ Harvey – The Hope Six Demolition Project





#14 Messer – Jalousie



# 13 Isolation Berlin – Und aus den Wolken tropft die Zeit





#12 Beyoncé – Lemonade





#11 Die Heiterkeit – Pop & Tod, I + II



#10 Kanye West – The Life Of Pablo



#9 Bon Iver – 22, A Million



#8 Anohni – Hopelessness



#7 Angel Olsen – My Woman



#6 Leonard Cohen – You Want It Darker





#5 Kate Tempest – Let Them Eat Chaos







#4 Radiohead – A Moon Shaped Pool





#3 Frank Ocean – Blond







#2 David Bowie – Blackstar



#1 Nick Cave & The Bad Seeds – Skeleton Tree



