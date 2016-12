Sechs Saiten für ein Halleluja: SPEX präsentiert Thundercat im März in Deutschland.

Stephen Bruner trägt 18 Ringe an 14 Fingern und steckt outfittechnisch selbst Kamasi Washington in die Tasche. Als wäre das nicht schon Lebensleistung genug, ist er auch noch der beste Bassspieler unter der Sonne. Beweis via Soundcloud unten und im März live auf deutschen Bühnen und im Rest der Welt. SPEX präsentiert die Tour mit Justin Brown am Schlagzeug und Dennis Hamm an diversen Keyboards.

SPEX präsentiert Thundercat live

19.03. Berlin – Yaam

20.03. Hamburg – Mojo

21.03. Köln – CBE