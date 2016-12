Von kalten Herzen: SPEX präsentiert der Ringer live

Hamburger Zeitlupen-New-Wave auf Auto-Tune? Klingt nach einer SPEX-Präsentation.

Außerdem haben Der Ringer zu bieten: die besten Songtitel, die man zwischen zwei Fischbrötchen packen kann, kein Hafenidyll, lieber Livesessions im Schwimmbad. Und: Mönchsfrisuren. Klingt pseudohip. Ist es auch. Aber diese Künstlichkeit kommt direkt von kalten Herzen. Oder wie Philipp Kressmann es in der kommenden SPEX No. 372 formuliert: „Auch Fans von Joy Division können Freude an Frank Ocean finden.“ Wie Recht er hat, wird der Live-Check im Februar zeigen.

SPEX präsentiert Der Ringer live

15.02. Hamburg – Hafenklang

16.02. Mainz – Schon Schön

17.02. Stuttgart – 1210

18.02. München – Orangehouse

19.02. Wien – RHIZ

21.02. Düsseldorf – FFT

22.02. Leipzig – Naumanns im Felsenkeller

24.02. Berlin – ACUD Macht Neu