Sonnenscheuer California-Indierock von den Männern, die’s miterfunden haben: The Black Heart Procession is back!

Der stets verlässliche Freudenquell setlist.fm verrät uns, dass The Black Heart Procession zuletzt vor fünfeinhalb Jahren in Deutschland auf Tour waren. Das könnte hinkommen: Schließlich gibt es die Band um Pall Jenkins und Tobias Nathaniel aus San Diego schon seit 2013 eigentlich nicht mehr. Wenn The Black Heart Procession seitdem zusammenfanden, dann nur noch für ausgewählte Konzerte.

Im kommenden März ist es wieder so weit. Zum 20. Geburtstag ihrer Gründung (und dem 19. ihres Debütalbums 1) gehen The Black Heart Procession wieder auf Tour und machen zweimal Halt in der BRofD. Der Plan sieht vor, den Indierockkenner-Meilenstein 1 dabei in voller Länge und korrekter Trackreihenfolge zu spielen.

SPEX präsentiert The Black Heart Procession live

21.03. Hamburg – Hafenklang

23.03. Berlin – Silent Green