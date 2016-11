Lernen von Angel Olsen: Irgendwann hört diese heisere Welt auf die leisen Stimmen. Nadia Reid könnte/sollte die nächste sein.

SPEX weiß das natürlich schon seit Vorgestern und hat der 25-jährigen Songschreiberin und ihrer Brille ein Feature gewidmet. Krachiger sollte schon Reids zweites Album klingen, mit der dritten Platte im Anschlag schleicht sich die Neuseeländerin nun auf wiederholt von SPEX präsentierte Tour. Versprochen werden Mazzy Star und Judee Sill im selben Moment, dabei ist Nadia Reid allein das schönste Versprechen.

Listen to Formation, Look for the Signs by Nadia Reid SPEX präsentiert Nadia Reid live

22.02. Frankfurt – Mousonturm

23.02. Berlin – Monarch

24.02. Landsberg – Stadttheater

27.02. München – Hauskonzerte

Das Feature zu Nadia Reid ist in der Printausgabe SPEX No. 365 erschienen. Das Heft ist weiterhin versandkostenfrei im SPEX-Shop erhältlich.