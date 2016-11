Kunst im Club: Jetztmusik Weekend / Ticketverlosung

Jetztmusik bedeutet genau das. Zugehöriges Festival bringt in Kooperation mit dem Robert Johnson vom 24. bis 26. November zum zweiten Mal Musik und Visuals in Frankfurt und Offenbach zusammen. SPEX verlost Tickets.

Mit einem Gastspiel im Frankfurter Amp startet das diesjährige Komplementärfest zum Mannheimer Jetztmusik Festival. Am Auftaktabend bringen Alma Negra ihre erste und speziell für das Weekend ausgearbeitete Live-Show auf die Bühne, danach: Club mit TCB und Benedikt Frey.

Eben jene Mischung aus Livemusik und Clubatmosphäre zieht sich durch alle drei Abende des Jetztmusik Weekends, das für die Macher Patrick Forgacs und Alexander Henninger kein Festival, und doch mehr als „nur” eine Party ist: „Gerade Liveacts in einer Clublocation zu präsentieren, in einem Umfeld also, in dem sie vorher noch nie so statt gefunden haben, macht den Reiz aus.”

Zusammen mit Oliver Hafenbauer vom Robert Johnson haben sie ein Line-up zusammengestellt, das die Intention des zugehörigen einwöchigen Festivals widerspiegelt: „Contemporary Music und Art im Clubbereich”. Die Initiatoren von Jetztmusik wollen Künstlern eine Plattform bieten, die „für ihren ganz eigenen Sound stehen, ihre eigene Attitude haben und diese voll und ganz leben.“

So findet sich im Programm des Weekends zum Beispiel Aïsha Devi, die sich mit ihrer Mischung aus kraftvoller Stimme, orientalischen Klängen und psychedelischen Visuals einen Namen gemacht hat. Sie wird den Freitagabend im Offenbacher Robert Johnson eröffnen, gefolgt von Gilb’R und Steven Julien a.k.a. Funkineven.

Aïsha Devi ist nicht das einzige Gesicht, das einem schon vom Jetztmusik Festival im vergangenen April bekannt sein dürfte. Auch Huerco S. wird wieder dabei sein und gemeinsam mit DJ Slyngshot am Samstagabend das Interimsfest nach einem Live-Konzert von Yves Tumor beschließen.

Das Jetztmusik Weekend findet vom 24. bis 26. November in Frankfurt und Offenbach statt. Weitere Infos zum Line-up gibt es hier. Bei SPEX gibt es 2×2 Tickets für das Weekend zu gewinnen. Einfach eine Mail mit vollständigem Namen und dem Betreff „Jetztmusik“ an gewinnen@spex.de schicken.