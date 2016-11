The xx kündigen Live-Termine zu neuem Album „I See You“ an

Mitte Januar erscheint mit „I See You“ das dritte Album der drei Briten The xx. Nun wurde eine ausgiebige Tour angekündigt – mit fünf Deutschlandterminen.

Neue Neuigkeiten von unseren Lieblingskonsonanten: Nachdem The xx nach gefühlt ewiger Pause kürzlich erst ihre dritte Platte „I See You“ angekündigt haben, folgt nun die dazugehörige Tour um die halbe Welt. Erste Erkenntnis dabei: Nun können auch die Konzerthallen mit den stargespickten Leben der Drei mithalten, die sich in den vergangenen Jahren mit Aushilfsjobs bei Drake, Beyoncé, Frank Ocean oder Dior über Wasser gehalten hatten.

Bei fünf Deutschlandterminen spielen The xx im Februar auf Iron-Maiden-Niveau in der Frankfurter Jahrhunderthalle, der Hamburger Sporthalle oder der Düsseldorfer Toplocation mit dem wohlklingenden Namen Mitsubishi Electric Halle. Dennoch sollte man sich mit dem Kauf von Tickets besser nicht zurückhalten.

The xx live

12.02.2017 Hamburg – Sporthalle

24.02.2017 München – Zenith

25.02.2017 Berlin – Arena

26.02.2017 Frankfurt – Jahrhunderthalle

28.02.2017 Düsseldorf – Mitsubishi Electric Halle