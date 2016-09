Advertorial: MTV EMA / Gewinnspiel

Gewinne mit SPEX eine Reise zu den MTV EMA 2016 am 6. November in Rotterdam!

Mit den EMA ehrt MTV Künstler aller Genres und vereint Musik-Fans in einer einzigartigen Live-Erfahrung. Die Show findet 2016 zum 22. Mal statt und ist, wie jedes Jahr, in einer europäischen Metropole zu Gast. Nach Mailand im letzten Jahr und Glasgow 2014 ziehen die MTV EMA dieses Jahr nach Rotterdam. 2014 stand Nicky Minaj als Moderatorin auf der Bühne, im letzten Jahr führten Ed Sheeran und Ruby Rose durch das Programm. Der diesjährige Host sowie alle Nominierten, Laudatoren und Live-Auftritte werden in den kommenden Wochen bekanntgegeben. Auf aufwendige und abgefahrene Liveshows und den einen oder andere Promi-Skandal kann man sich aber schon jetzt freuen.

Live ist die Verleihung der EMA am 6.11. auch beim HD-Onlny-Channel MTV und bei Nicknight zu erleben. Um 21 Uhr geht’s los. Weitere Infos finden sich unter www.mtvema.com.

Für die MTV EMA in Rotterdam verlost SPEX 1×2 Tickets, eine Hotelübernachtung und Hin- und Rückflug. Einfach bis zum 07.10. eine Mail mit vollständigem Namen und dem Betreff »MTV EMA« an gewinnen@spex.de schicken.