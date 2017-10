100 Jahre Jazz: Verlosung zum Kinostart von „Django“

Am 26.10. kommt das Biopic „Django“ über den Gitarristen und Jazz-Pionier Django Reinhardt in die deutschen Kinos. Gewinnt bei unserer Verlosung, spart euch die Kinokarten und investiert das Gesparte in Popcorn.

Geschmacksfragen hin oder her: daran, dass Jazz die wichtigste Musikrichtung des letzten Jahrhunderts war, gibt es wenig zu rütteln. An der Behauptung, dass das Genre mindestens genauso unübersichtlich wie einflussreich ist, sicher auch nicht. Um im Dickicht mit den zwei Zs nicht den Überblick zu verlieren, kann man bei uns gleich drei Pakete mit jeweils zwei Manövrierhilfen gewinnen.

Zum einen wären da Kinokarten für „Django“. Nein, nicht der entfesselte mit Jamie Foxx, sondern ein dem legendären Swing-Gitarristen und Jazz-Urgestein Django Reinhardt (1910-1953) gewidmetes Biopic, das dieses Jahr auf der Berlinale Premiere feierte. Der in Belgien geborene Franzose gilt als erstes europäisches Jazz-Talent überhaupt, begründete den sogenannten Gipsy Jazz und ist bis heute als einer der einflussreichsten Gitarristen aller Zeiten – und all das obwohl er bei einem Unfall das Gefühl in zwei Fingern verlor und als Rom und Jazzmusiker im besetzten Frankreich den Nazis gleich doppelt unbequem war.

Bei seinem bewegten Leben zwischen Verfolgung, Widrigkeiten und golden-twenties-Hedonismus stellt sich die Frage, warum es bis heute gedauert hat, bis eine groß angelegte Verfilmung anläuft. Der Filmproduzent Étienne Comar gibt mit der Adaptation von Alexis Salatkos Roman Folles De Django sein Regiedebüt.

Teil zwei des Jazzpakets ist der Wälzer 100 Jahre Jazz von Philippe Margotin. Hier finden sich Porträts von 63 wichtigen Künstlern, die das Genre geprägt haben. Wie kaum eine andere Musikrichtung unterliegt Jazz der sokratischen Maxime, dass man sich nie wirklich damit auskennen kann, weil es eine schier unendliche Menge von vergessenen Musikern (wieder) zu entdecken gibt. Wenn es ihn allerdings gibt, den Überblick, dann heißt er 100 Jahre Jazz und hat die unverbindliche Preisempfehlung von 60 Euro.